شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدعو السعودية إلى مراجعة حظر منتجاته الزراعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”

دعت السلطات اللبنانية، أمس الاثنين، السعودية إلى إعادة النظر بقرارها منع دخول الفواكه والخضر والمنتجات الزراعية اللبنانية إليها بعد ضبط أكثر من 5,3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان، وأكد الرئيس ميشال عون خلال اجتماع عقد للبحث في هذا التطور، حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية وعدم تعريض سلامة أي دولة للخطر، طالباً من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب، فيما أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، أن أمن بلاده خط أحمر، في وقت شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على أفضل العلاقات مع السعودية في محاربة شبكات التهريب، لافتاً إلى أن السعودية ودولاً أخرى تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات وإن التعاون يساعد في وقف تلك الشبكات.

الإضرار بلبنان

وأكد عون في مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين، أن التهريب يضر بلبنان ويكلّفه غالياً، وما حدث مؤخراً من ​عملية تهريب​ إلى ​السعودية​ يؤكد ذلك، مشدداً على أنّ لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وخاصة الدول العربية وأبناءها إلى أي خطر.

واستوضح عون المعنيين عن أسباب التأخير في شراء «السكانر» لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز/ يوليو 2020، ودعا إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت. كما طلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

من جانبه، أشار دياب​ إلى أن ​الدولة اللبنانية​ واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات، وقال: نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية و​السعودية​ وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، لافتاً إلى أننا على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع التهريب، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات​​​​​​​.

وطلب الاجتماع من المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال التحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب​ المواد المخدرة في شحنات الخضر والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى السعودية​. كما شدد على ضرورة إنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين،

في غضون ذلك، كتب السفير السعودي في تغريدة على حسابه في «تويتر»، «أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة #خط_أحمر، لا يُقبل المساس به».