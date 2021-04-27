شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: وفاة الأب الروحي لمقاومة السويس عن 96 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة – ”الخليج 365”:

غيب الموت الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس خلال فترة حرب الاستنزاف، عن عمر ناهز السادسة بعد التسعين، وذلك بعد حياة حافلة، في مجال الدعوة والعمل الوطني.

وكان الشيخ حافظ سلامة قد نقل قبل أيام من مسقط رأسه في مدينة السويس إلى مستشفى الدمرداش في القاهرة للعلاج من وعكة صحية عنيفة بسبب أمراض الشيخوخة قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، وتعلن أسرته نبأ وفاته، وتجرى مراسم تشييع الجنازة، الثلاثاء من المسجد الكبير في مدينة السلام بالسويس.

ولد الشيخ حافظ علي أحمد سلامة غي مدينة السويس في 6 ديسمبر عام 1925 لأب كان يعمل في تجارة الأقمشة، وأتم تعليمه الأزهري في المرحلة الأساسية ليلتحق بالعمل واعظاً في أحد مساجد مدينة السويس، ويتدرج في العمل الوظيفي حتى عين مستشاراً لشيخ الأزهر لشؤون المعاهد الأزهرية، حتى احالته للتقاعد عام 1978، لكنه ظل خلال تلك الفترة مشاركاً رئيسياً في العديد من الأعمال الخيرية، فضلاً عن دوره النضالي الكبير أثناء فترة حرب الاستنزاف في استنهاض همم الجنود على الجبهة، ودعم حركة المقاومة الشعبية، بل والمشاركة -على كبر سنه- في العديد من العمليات الفدائية التي نفذتها منظمة سيناء العربية في سيناء، وعلى تخوم مدينة السويس أثناء حصارها من قبل القوات الإسرائيلية، وهو الدور الذي تحدث عنه الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية حينذاك، في غير مناسبة، عندما وصف الشيخ حافظ سلامة بأنه كان الرجل الذي اختارته الأقدار ليلهم حماسة الناس والجنود على الجبهة، مثمناً الدور الكبير الذي لعبه في دعم قوات المقاومة الشعبية بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة المصرية.