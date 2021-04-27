شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف: إيران ترحب بدور العراق في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن علاقات بلاده قوية مع العراق، لاًفتا إلى أن «طهران ترحب بالدور المهم للعراق في المنطقة»، فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن دول المنطقة تواجه تحديات عديدة، وينبغي تجاوز الخلافات والاختلالات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أعرب محمد جواد ظريف عن أمله في أن «يحقق أداء هذا الدور من قبل الإخوة العراقيين تطورات إيجابية في المنطقة». وشدد ظريف على احترام «سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية». وقال: «نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع العراق، لا سيما في مجال الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات». وأضاف: «نحترم حسن الجوار والسيادة ولا نتدخل في الشؤون الداخلية العراقية».

من جهة أخرى، أكد برهم صالح خلال لقائه ظريف أن «سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق تهدف لبناء علاقات متوازنة داعمة لجهود تخفيف التوترات والأزمات».

ومن جانبه، أكّد رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي، خلال لقائه ظريف، «أهميّة التواصل بين مسؤولي البلدين، في ظلّ التطوّرات المتسارعة الّتي تشهدها المنطقة والعالم، والّتي تتطلّب استمرار الحوار وتبادل الأفكار بين دول المنطقة». وأوضح بيان حكومي أنّ «الكاظمي وظريف بحثا أيضًا التعاون بشأن مواجهة التهديدات الأمنيّة المشترَكة.