شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة مستشفى بغداد.. القتلى ضعف عدد المرضى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير لجنة الصحة في البرلمان العراقي، أمس الاثنين، تفاصيل جديدة عن حريق مستشفى «ابن الخطيب» في بغداد الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكداً أنه لا وجود لمنظومة حرائق مركزية بالمستشفى، مشيراً إلى أن عدد قتلى الحادث ضعف عدد المرضى الموجودين.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري: إن «اللجنة باشرت عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية للحادث والتقت بالمسؤولين عن المستشفى والصيانة وكذلك بوكلاء الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء». وأضاف: «جمعنا بعض المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والمخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقدم تقريرها خلال الجلسة لبيان الحيثيات، والأسباب التي أدت إلى الحادث غير المتعمد والذي أسفر عن الفاجعة الكبيرة». وأوضح: إن «التقصير وإن كان غير متعمد لكن سوف يحاسب المهمل»، مبيناً أن «اللجنة وجدت تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصاً في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب». وتابع أن «مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك وهو مخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا ويضم أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضاً مع وجود كمية هائلة من الأوكسجين»، موضحاً أن «أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي أو استخدم الزيت مع قناني الأوكسجين وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير، كما أشيع». ولفت إلى أن «هناك إهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى»، مبيناً أن «عدد القتلى ضعف عدد المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولا يتحمله فقط مسؤولو وزارة الصحة». كما لفت أيضاً إلى أن «وزارة المالية أيضا تتحمل جزءاً من المسؤولية بصفتها قصرت في تخصيص مبالغ إلى دائرة صحة الرصافة، والتي طالبت بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى ولكن المالية لم تلب الطلبات». وأكد أن «تقرير لجنة الصحة سيحمل في طياته الجوانب التقصيرية للجهات المقصرة والتي أدت إلى هكذا كارثة»، مبيناً أن «القضاء أصدر مذكرة توقيف بحق مدير المستشفى، ولكن سيكون هناك انتظار لمدة أربعة أيام لإنهاء التحقيق وعرضه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعده يتحول إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات».

(وكالات)