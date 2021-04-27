شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الليبي يحيل مرشحي المناصب السيادية إلى «الأعلى للدولة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحال مجلس النواب الليبي،أمس الاثنين، أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية، إلى المجلس الأعلى للدولة، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، فيما قرر رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تأجيل زيارة لبنغازي كانت مقررة أمس الاثنين.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، استلم، الأحد، محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، بعد انتهائها من المهمة المكلفة بها.

فيما أعلن عضو لجنة الفرز،النائب عبدالهادي الصغير، إحالة أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية الذين تم فرزهم من قبل اللجنة وفقاً للشروط الواجب توفرها، إلى المجلس الأعلى للدولة.

من جهة أخرى، قرر رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تأجيل زيارة لشرق البلاد كانت مقررة، أمس الاثنين.

وقال محمد حمودة المتحدث باسم الدبيبة إن الزيارة تأجلت من دون أن يذكر تفاصيل.

لكنّ معلومات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنّ السلطات الأمنية بمطار بنينا الدولي في بنغازي منعت وفداً أمنياً للحكومة، وصل جواً من طرابلس، من مغادرة المطار، وأجبرته على العودة أدراجه إلى العاصمة، وذلك بسبب اعتراضها على الترتيبات الأمنية المتعلّقة بزيارة الوفد الحكومي.

وأعيد الوفد الأمني إلى طرابلس ، لكون الترتيبات الأمنية من اختصاص السلطات في بنغازي.

وقال مصدر من داخل ديوان الحكومة لسكاي نيوز عربية إن هناك اتصالات الآن، على أعلى مستوى، في محاولة لإنهاء المشكلة، على أن يتم، في وقت لاحق، تحديد اجتماع الحكومة في بنغازي.

وأعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أن اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، في سرت، تبحث فتح الطريق الساحلي وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

وعرض المحجوب عبر صفحته بموقع «فيسبوك» صوراً تُظهر وصول أعضاء اللجنة العسكرية لمطار القرضابية قائلاً «سرت تستقبل» 5+5، «وجولة جديدة على رأس جدولها فتح الطريق وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة بحضور المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة». (وكالات)