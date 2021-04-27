شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلون موالون للمعارضة يغلقون أحياء في مقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيمن التوتر صباح أمس الاثنين، على مقديشو،حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش الصومالي على خلفية الأزمة، بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو،فيما حذر السودان من مخاطر المواجهات العسكرية في الصومال، وطالب بضرورة عودة الفرقاء للتفاوض، للمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة، ونصب حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.

وقال أحد السكان ويدعى عبد الله مير : إن «القوات الصومالية والمقاتلين الموالين للمعارضة تمركزوا على امتداد بعض الطرق الرئيسية، بعض وسائل النقل العام تسير، ولكن في بعض المناطق لا يُسمح لأي شخص بالتنقل».

ووقع تبادل لإطلاق النار في حي مارينايا المجاور. وسمع دوي إطلاق نار متقطع خلال الليل.

وصباح أمس، سيطر مسلحون موالون للمعارضة على هذه الأحياء ،بالإضافة إلى حي بيرمودو، حيث كان السكان يغادرون منازلهم.

فرار السكان من منطقة بيرمودو

وقال فادومو علي، أحد سكان هذا الحي الواقع في جنوب مقديشو، «بدأ الناس في الفرار من منطقة بيرمودو، حيث تمركز مقاتلون موالون للمعارضة الليلة قبل الماضية، إن الوضع متوتر، وقد تحدث مواجهات مسلحة في أي وقت إذا ظل الوضع على ما هو عليه».

روبلي يدعو إلى الحفاظ على الاستقرار

بدوره، أعرب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في مؤتمر صحفي أمس، عن «حزنه البالغ بسبب المأساة التي أخلت بالأمن في العاصمة».

وأضاف: «أدعو الجميع إلى الحفاظ على الاستقرار ورعاية المجتمع» داعياً القوات المسلحة إلى «احترام التزامها» و«حماية» شعب مقديشو.

في السياق،دعا السودان الأطراف السياسية الصومالية لمعالجة الخلافات بينها بالحوار الهادف والبناء ونبذ العنف.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها أمس، أهمية عودة الأطراف الصومالية بأسرع ما يمكن إلى التفاوض بغرض المضي قدماً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق ما تم الاتفاق عليه في 17 سبتمبر 2020.

وقال البيان إن الخارجية السودانية بحكم رئاسة السودان لمنظمة الإيقاد أجرت اتصالات عاجلة للتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل الوصول إلى حل سلمي للوضع الحالي في الصومال.

تدمير مخزن متفجرات ل«الشباب»

من جهة أخرى،دمرت قوات الأمن مخزن متفجرات لحركة «الشباب» الإرهابية عقب عملية واسعة بالمناطق الجبلية في محافظة بري شمال شرقي البلاد. وذكر مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام محلية، أن العملية «أسفرت عن اكتشاف خندق كبير أعدته الحركة المتشددة كمخبأ للمتفجرات في مدينة بوصاصو في جبال غل غلا».(وكالات)