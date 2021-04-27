شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: ماضون في بناء جيش وطني يتميز بالمهنية والاحترافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

وقف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الثلاثاء، على مجمل الأوضاع بالقوات المسلحة؛ من حيث تكوينها وتأهيلها وجاهزيتها وأفرعها المختلفة، فضلاً عن استراتيجيتها وانفتاحها على كافة الجبهات، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 52 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان.

وقام حمدوك بزيارة لرئاسة هيئة الأركان بالقيادة العامة بالخرطوم هي الأولى منذ توليه منصبه قبل عامين رافقه فيها وزراء شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي، الخارجية، المالية ، الاتصالات والتحول الرقمي .

وعقب حضور رئيس الوزراء وصل إلى مقر القيادة العامة رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأشاد حمدوك بتاريخ القوات المسلحة الزاخر بالبطولات والتضحيات والفداء من أجل المحافظة على الوطن وسلامة أراضيه في الانحياز لإرادة الشعب.

وعبر عن التحية والإجلال لشهداء القوات المسلحة عبر تاريخها الطويل، مشيراً إلى اعتياد القوات المسلحة الانحياز دوماً للشعب في لحظات الجد وخلال ثوراته العظيمة في أكتوبر وإبريل وديسمبر.

وأوضح: إن الزيارة تأتي في إطار دعم نموذج الشراكة المتميزة بين المدنيين والعسكريين والتي أفلحت بوضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر يسهم في إحداث الاستقرار بالبلاد، إلى جانب بناء المشروع الوطني السوداني القائم على ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة.

وأكد مضي الحكومة الانتقالية في بناء جيش وطني موحد يتميز بالمهنية والاحترافية.

واطلع على خطة القوات المسلحة للمحافظة على الانفتاح بالجبهة الشرقية.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 52 مليون يورو «62.5 مليون دولار» كمساعدات إنسانية للسودان، الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة.

وأكدت البعثة الأوروبية بالسودان في بيان أنه مع زيادة الاحتياجات الإنسانية في القرن الإفريقي، فإن المفوضية تعلن عن تمويل جديد بقيمة 149 مليون يورو كمساعدات لدول القرن في 2021، وسيكون نصيب السودان 52 مليون يورو.