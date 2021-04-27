شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ومصر.. شراكة في مواجهة التحديات وحماية أمن المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مستوى العلاقات بينهما، خلال السنوات الأخيرة، إلى مراحل متقدمة ما أسهم في تعزيز حضورهما بوصفهما أهم المؤثرين الأساسيين في المنطقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وأكدت الدولتان طوال السنوات الماضية، انطلاقهما من ثوابت استراتيجية موحدة، تعبر عن مدى التفاهم وتطابق الرؤى تجاه مختلف المستجدات والقضايا، وهو ما أسهم في سرعة التجاوب مع التحديات التي شهدتها المنطقة.

وتنطلق المواقف السياسية لكلا البلدين، تجاه قضايا المنطقة الرئيسية، من مجموعة مسلّمات، أبرزها: دعم الحلول السلمية للنزاعات والمحافظة على مقدرات الشعوب، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على وحدة دولها وسلامتها.

وأدت الدولتان أدواراً مهمة في كثير من الملفات الاستراتيجية، ونجحتا بحكمة قيادتيهما، في تجنيب المنطقة الكثير من المحطات التي كانت يمكن أن تذهب بها إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وفي موازاة ذلك عملت أبوظبي والقاهرة، ضمن التحالفات الدولية والإقليمية الهادفة لمحاربة الإرهاب، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية، وسحب الغطاء السياسي والإعلامي عنها، فضلاً عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين، وهو ما أسهم في تخليص المنطقة من تحديات كثيرة.

وترتبط الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وثيقة ومحكمة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك لترسيخ الأمن العربي والإقليمي، والمحافظة على استدامة التنمية في دولها.

ويرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971 الذي شهد قيام دولة الإمارات، تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. فيما وقفت الإمارات إلى جانب شقيقتها مصر، في الأوقات الصعبة، منذ العدوان الثلاثي، وفي أعقاب حرب يونيو 1967، وصولاً إلى مساهمته في حرب أكتوبر 1973، واتخاذه قرار قطع النفط تضامناً مع مصر، بجانب تبرعه بـ 100 مليون جنيه إسترليني، لمساعدة مصر وسوريا في الحرب.

ومثلما دعم المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مصر في الحرب، شارك في مرحلة البناء بكثير من المشاريع التنموية في قطاعات الإسكان، والصحة، والزراعة، وغيرها.

في المقابل كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت للاعتراف به فور إعلانه ودعمته دوليا وإقليميا كركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب.

ومنذ ذلك التاريخ استندت العلاقات الإماراتية المصرية على أسس الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ووصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في النصف الأول من 2020، نحو 3.4 مليار دولار بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، بعد تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 أضعاف خلال السنوات 2010 -2019. فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات، أكثر من مليار دولار.

ويحظى الأزهر الشريف، بتقدير إماراتي رسمي وشعبي، كونه مرجعاً دينياً معتدلاً، وفي هذا الإطار جاء إعلان مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبريل 2013، مبادرة لتمويل مشروعات عدة في الأزهر كلفة إنشائها نحو 250 مليون درهم. (وام)