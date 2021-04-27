شكرا لقرائتكم خبر عن 257 مليون درهم أرباح «دو» في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الاثنين، عن تحقيق إيرادات 2.88 مليار درهم في الربع الأول، بزيادة قدرها 5.2٪ عن الربع السابق. وسجلت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.12 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.7% عن الربع السابق؛ فيما بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 257 مليون درهم، 4.3 ضعف صافي ربح الربع السابق أو بنسبة نمو بلغت 38.7% عند استثناء عملية خفض قيمة الشهرة التي سجلت في الربع الرابع من عام 2020؛ وبلغت أرباح الربع الأول 2020 مبلغ 355 مليون درهم. وبلغت النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة خلال الربع الأول من العام 568 مليون درهم.

تحليل الأداء المالي

سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة نمواً في الإيرادات للربع الثالث على التوالي (بنسبة +5.2٪ على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 2.88 مليار درهم إماراتي مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات ونجاح الاستراتيجيات والجهود التجارية التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج إيجابية.

استقرت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك عند 1.31 مليار درهم، ويعود ذلك إلى النمو الذي شهدته قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 1.9٪ لتصل إلى 6.8 مليون مشترك بنهاية الرابع الأول، الأمر الذي ساهم في تخفيف تأثير الانخفاض الطفيف في متوسط ​​العائد لكل مستخدم (ARPU) (بنسبة -0.7٪ على أساس ربع سنوي). وعند المقارنة على أساس سنوي، يظهر الأداء العام لشريحة خدمات الهاتف المتحرك تآكلاً بنسبة 12.7٪ في الربع الأول من العام الجاري نظراً لأن جائحة كوفيد – 19 كان لها تأثير محدود على نتائج الربع الأول من عام 2020. وقد ساعد تحسن تنوع قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في نمو متوسط ​​العائد لكل مستخدم بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي ليصل إلى 87 درهماً.

واصلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت مسار نموها خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 2.8٪ على أساس ربع سنوي (وبنسبة +3.4٪ على أساس سنوي) لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 663 مليون درهم. وقد استهلت الشركة العام الجديد بنتائج مشجعة للغاية مع إضافة 13 ألف مشترك في خدمات النطاق العريض على امتداد دولة الإمارات، لتنهي الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات النطاق العريض بلغت 248 ألف مشترك.

نمت الإيرادات الأخرى للشركة بنسبة 16.5٪ على أساس ربع سنوي (وبنسبة +7.6٪ على أساس سنوي) لتصل إلى 908 ملايين درهم. وجاء هذا النمو نتيجة لارتفاع إيرادات مبيعات الجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطلب القوي على هواتف iPhone 12 من جانب العملاء.

الأرباح

تحسنت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 1.03 مليار درهم إماراتي في الربع الرابع 2020 إلى 1.12 مليار درهم إماراتي (بنسبة + 8.7٪ على أساس ربع سنوي). ويعود هذا التحسن إلى زيادة إجمالي الإيرادات، والذي أدّى بدوره إلى زيادة إجمالي الأرباح، هذا بالإضافة إلى انخفاض تكاليف خدمات التعهيد والتعاقد، نتيجة خصم متعلق بحجم بعض هذه الخدمات.

تضاعف صافي الربح بأكثر من أربعة أضعاف ليرتفع من 48 مليون درهم إماراتي في الربع الرابع 2020 إلى 257 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2021. وكانت نتائج الربع الرابع من عام 2020 قد تاثرت بانخفاض قيمة قطاع أعمال خدمات البث التابع للشركة. وباستثناء هذه العملية، فقد نما صافي ربح الشركة في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 38.7٪ نتيجة ارتفاع إجمالي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى جانب الانخفاض الطفيف في رسوم الاستهلاك والإهلاك.

بلغت النفقات الرأسمالية 568 مليون درهم (ما يمثل نمواً بنسبة +83٪ على أساس سنوي)، ما يعكس التزام الشركة بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بإدارة نفقاتها الرأسمالية (بكثافة رأسمالية بلغت 19.7٪). وتركزت استثمارات الشركة خلال الربع الأول من العام 2021 بشكل رئيسي على تحديث شبكتها الأساسية وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات إضافة إلى تحسين تغطية وسعة شبكة الهاتف المتحرك لتوفير تجارب استخدام عالية الجودة للعملاء.

سجل التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – النفقات الرأسمالية) والبالغ 552 مليون درهم إماراتي نمواً بنسبة 12.5٪ على أساس ربع سنوي وانخفاضاً بنسبة 42.3٪ على أساس سنوي.

تحديث الشبكة

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تتزامن نهاية الربع الأول من هذا العام مع مرور سنة كاملة منذ بدء جائحة كوفيد – 19، وقد واصلنا خلال الربع الأول من عام 2021 ملاحظة علامات إضافية على التعافي التدريجي الذي تشهده بيئة الأعمال، حيث حققت دولة الإمارات من خلال برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد -19 نتائج مميزة للغاية من خلال تقديم أكثر من 10 ملايين جرعة من اللقاحات للسكان. وتشهد عجلة الاقتصاد وحركة الأسواق بشكل عام انتعاشاً ملحوظاً مع عودة النشاط في قطاع الضيافة وتحسن السياحة الدولية وتأقلم الناس في حياتهم اليومية مع التحولات التي فرضها الوباء. ولا شك في أن متطلبات وخدمات الاتصال تشكل ركيزة أساسية ولا غنى عنها في حياة كل فرد من أفراد المجتمع».

وأضاف الحساوي: حافظنا خلال هذا الربع الأول على التزامنا بالاستثمار في تحديث شبكتنا. وقد أثبتت استراتيجيتنا الخاصة بإدارة رأس المال نجاحها لا سيما مع الاتجاهات المشجعة التي لاحظناها من خلال توفير خدمات النطاق العريض لعدد كبير من العملاء الجدد عبر دولة الإمارات هذا بالإضافة إلى مبيعات الأجهزة الذكية. وقد أضفنا 13 ألف عميل جديد إلى قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت خلال هذا الربع، وهو ما يعادل تقريباً صافي الإضافة السنوية التي حققناها خلال السنوات السابقة.