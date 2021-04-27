شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يهزم ميلان ويحافظ على آماله في المربع الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا لاتسيو آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما ألحق بالفريق ميلان الهزيمة الثانية على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إذ أحرز خواكين كوريا هدفين ليفوز صاحب الأرض 3- صفر على الملعب الأولمبي في روما الإثنين.

ويملك ميلان 66 نقطة مثل نابولي ويوفنتوس، لكنه تراجع إلى المركز الخامس خلفهما بعد احتساب المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، ويتقدم أتلانتا بنقطتين على الأندية الثلاثة، وافتتح كوريا التسجيل للاتسيو بعد 77 ثانية قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد الاستراحة.

واختتم تشيرو إيموبيلي أهداف لاتسيو قرب النهاية ليرتفع رصيد الفريق إلى 61 نقطة في المركز السادس، كما أن لديه مباراة أخرى.

(رويترز)