الأول من نوعه خلال العام الحالي.. البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل تحرش قوارب إيرانية بسفن حربية أمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - قال المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، إن عددا من الزوارق البحرية التابعة لـ"للحرس الثوري الإيراني" قامت بـ "التحرّش" بسفينتين حربيتين أميركيتين في مياه الخليج العربي الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول عسكري أميركي لـ"سكاي نيوز عربية" قبل قليل إن "الزوارق الحربية الإيرانية اقتربت مسافة تقل عن 70 مترا من السفينتين الأميركيتين، الأمر الذي تأخذه وزارة الدفاع الأميركية بجدية عالية".

وقال البنتاجون لسكاي نيوز عربية: "أمننا القومي يحتم التصدي لتهديدات إيران في البحر ولدعمها شبكات الإرهاب وتطويرها صواريخ باليستية".

من ناحية ثانية، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الاثنين، أيضا أن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني، تحرشت بسفينتين حربيتين أميركيتين، بمياه الخليج العربي، في وقت سابق من أبريل الجاري، في حادث هو الأول من نوعه خلال العام الحالي.

ولم تجر الإشارة إلى هذه الحادثة في مياه الخليج العربي، من ذي قبل، وهي حلقة جديدة من التوتر بين واشنطن وطهران.

وأكد مسؤولون أميركيون، أن 3 زوارق هجومية سريعة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني وسفينة أخرى تعرف باسم "حرث 55"، وهي مركبة ذات دفع ثنائي يصل ارتفاعها إلى 180 قادما، اقتربت من سفينتي الحرب الأميركيتين بينما كانتا تبحران في مياه الخليج العربي.

وقال مسؤولو البحرية الأميركيون، إن السفينة الإيرانية الأكبر عبرت أمام مقدمة السفينتين الأميركيتين اللتين تحملان اسمي "مونوموي" و"رانغل".

وبحسب المصدر، فإن الاقتراب بين السفن بلغ مستوى خطيرا، حتى أنه لم يتجاوز 64 مترا، مما دفع طاقم السفينتين الأميركيتين إلى توجيه عدة تحذيرات على مدى 3 ساعات فيما كانت السفن الإيرانية تواصل التحرش.