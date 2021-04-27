"تعليم الجيزة" تعلن مواعيد استلام وتسليم المستوى الرفيع لجميع المراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، مواعيد تسليم واستلام امتحانات المستوى الرفيع لغة إنجليزية، لطلاب المدارس الرسمية والمتميزة لغات.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المواعيد كالتالي:

- الأربعاء 28 أبريل، تسليم امتحانات المرحلة الابتدائية (الصف الرابع - الصف الخامس - الصف السادس).

- الثلاثاء 4 مايو، تسليم امتحانات المرحلة الإعدادية (الصف الأول الإعدادي - الصف الثاني الإعدادي - الصف الثالث الإعدادي)، إضافة استلام اجابات المرحلة الابتدائية.

- الأربعاء 5 مايو، استلام إجابات المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، أنه سيتم وضع الامتحانات سيقوم المدرس الأول المشرف وتحت مسئولية مدير المدرسة.​