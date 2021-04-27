الأمن ينفي التقاعس عن تنفيذ حكم تمكين من شقة الزوجية لصالح سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الموالية للجماعة الإرهابية تضمن شكوى لإحدى المواطنات بشأن حصولها على حكم قضائى بتمكينها من شقة الزوجية، زاعمهً تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها.

بالفحص تبين صدور قرار من النيابة العامة لصالح الشاكية ضد شقيقى زوجها لتمكينها من شقة الزوجية ، لقيامهما بمنعها وأولادها من دخول الشقة المشار إليها عقب حبس زوجها على ذمة إحدى القضايا ، وأنه تم تعيين الخدمات الأمنية المناسبة لتأمين القائمين على تنفيذ القرار المشار إليه.

وتم الانتهاء من تنفيذه وتسليم الشاكية للشقة دون حدوث تداعيات، واتخاذ الإجراءات القانونية.