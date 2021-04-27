طرد ممثل وزارة الصحة والنواب يوافقون على إعلان الطوارئ.. أبرز أحداث برلمان الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، كان منها إلقاء رئيس الوزراء بيان الطوارئ، ووزير النقل يلقي بيانًا أمام النواب حول خطة تطوير السكة الحديد، وطرد ممثل وزارة الصحة من اجتماع لجنة صحة البرلمان بعد مشادة مع النواب.

​- لا خصخصة للسكك الحديدية.. الوزير لـ"النواب": قد نستعين بشركات إدارة وتشغيل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا خصخصة لقطاع السكك الحديدية، وإنما قد نستعين بشركات إدارة وتشغيل، ونستهدف الاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

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- على غرار القوات المسلحة.. وزير النقل: أسلوب جديد في تعيينات السكة الحديد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم اتباع أسلوب جديد في التعيينات بالسكة الحديد لضمان اختيار أفضل العناصر فنيا وطبيا ورياضيا وسلوكيا ونفسيا على غرار ما يتم في القوات المسلحة.

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- "نقل النواب": الباعة الجائلون سبب حادث سوهاج.. وعلى شرطة النقل مواجهة ما يحدث بالقطارات

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن لجنة النقل بالبرلمان مسؤولة مسؤولية تضامنية مع وزارة النقل في كيفية إصلاح مرفق السكة الحديد.

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- كتع كسح كسل.. برلماني يهاجم العاملين بالسكك الحديدية دون اعتراض أي من النواب

فاجأ النائب حمادة الجبلاوي، الحضور في الجلسة العامة للبرلمان، بترديده إحدى العبارات الشهيرة بأحد مسلسلات رمضان، في معرض حديثه عن بعض العاملين في السكك الحديدية، ممن لا يقدمون أداءات مرضية خلال الفترة الأخيرة.

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- تتخطى فكرة نقل البضائع.. كامل الوزير يكشف رؤية تطوير الوزارة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

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- خطاب رسمي.. رئيس الوزراء يكشف سبب إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، أمام مجلس النواب، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

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- رئيس مجلس النواب يحيل بيان رئيس الوزراء بشأن إعلان حالة الطوارئ للجنة العامة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد، إلى اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

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- اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وأعدت اللجنة تقرير من المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس صباح غدا الثلاثاء.

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- رئيس "النواب" يحيل بيان كامل الوزير إلى لجنة النقل والمواصلات

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

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- "لازم يخرج بره".. طرد مندوب "وزارة الصحة" من اجتماع بالبرلمان بعد مطالبته عدم مهاجمة الوزيرة

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إخراج أحد مندوبي وزارة الصحة من اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بعدما تسبب في حالة غضب بين النواب، عقب طلبه عدم مهاجمة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

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- رئيس "صحة البرلمان": اللجنة العامة ستدعو وزيرة الصحة لإلقاء بيانها بشأن كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة للبرلمان، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

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- وكيل "خطة البرلمان": موازنة السكة الحديد 40 مليار جنيه.. وبند التدريب 1.1 مليون جنيه فقط

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يثمن جهود التطوير التي تقوم بها الحكومة في تطوير هيئة السكة الحديد، مضيفًا أنه على جانب آخر يعتبر وزير النقل الحالي هو أكثر وزراء النقل حظًا لأنه يلقى دعمًا سياسيًا غير مسبوق من الدولة.

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- "أخد الكلمة بدون إذن".. تفاصيل جديدة في واقعة طرد مندوب الصحة من البرلمان

كشف نائب في البرلمان، تفاصيل ما حدث بمجلس النواب خلال اجتماع لجنة الصحة، اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن طرد أحد ممثلي وزارة الصحة الحاضرين في اجتماع لجنة الصحة.

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- ​"مشروعات البرلمان": حل أزمة تراخيص عدد من وحدات الطعام المتنقلة بالجيزة

استقبلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور النائبة مارسيل سمير، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، الشاب حسام جبر، صاحب مشروع "كافيه متنقل"، لحل مشكلة الترخيص لمشروعه، في إطار قانون وحدات الطعام المتنقلة.

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