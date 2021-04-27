انفجارات قوية تهز مخزن أسلحة وصواريخ لـ«الحوثيين»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

هزت انفجارات قوية شمال صنعاء، أمس، فيما أكدت مصادر أن الانفجارات وقعت داخل أحد مخازن الأسلحة والصواريخ التابعة لميليشيا «الحوثي» الإرهابية. وتداول العديد من اليمنيين مشاهد مصورة، قالوا إنها تظهر لحظة الانفجار، وتصاعد ألسنة النار من الموقع.

وأكد الشهود أن الانفجارات تسببت في تضرر عدد من المباني القريبة، وأثارت الهلع لدى السكان، لافتين إلى أن الانفجارات استمرت لنحو ساعة.

ولطالما عمدت الميليشيا الإرهابية إلى تخزين الأسلحة الثقيلة والمواد المتفجرة وسط الأحياء السكنية، مخالفة بذلك شتى القوانين الدولية والإنسانية.

فيما أدانت الحكومة اليمنية مراراً تصرفات جماعة «الحوثي»، المدعومة من إيران، لانتهاكها القوانين والمبادئ الدولية، وارتكابها جرائم إنسانية شتى بحق المواطنين، فضلاً عن تخزينها الأسلحة والصواريخ وسط الأحياء المدينة، وهو ما يعرض حياة اليمنيين المتواجدين في مناطق سيطرة الميليشيا لخطر داهم.

وأشار ناشطون يمنيون إلى أن انفجار صاروخ كانت تعده الميليشيا لإطلاقه نحو مأرب، هو ما تسبب في الانفجارات بمخزن الأسلحة.

إلى ذلك، دعا وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام بدور أكبر تجاه النازحين الذين تستضيفهم المحافظة.

وأكد خلال لقائه مع مسؤولة الحماية في مكتب مفوضية اللاجئين في عدن أن السلطة المحلية تواجه صعوبات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين في ظل استمرار حركة النزوح إلى مأرب بشكل يومي.

كما أوضح أن مأرب كانت ولا تزال هي الملاذ الآمن لملايين اليمنيين، الذين نزحوا إليها من جميع المحافظات اليمنية، هرباً من بطش الميليشيا «الحوثية».

وأشار إلى أن محافظة مأرب تستوعب حالياً أكثر من مليونين و300 ألف نازح، موزعين على 145 مخيماً، إضافة إلى وجود أكثر من 20 ألف لاجئ أفريقي.

من جانبها أكدت المسؤولة في مفوضية شؤون اللاجئين الحرص على حشد مزيد من الموارد لتقليص الفجوة الإنسانية الناجمة عن الأعداد الهائلة للنازحين الذين تحتضنهم المحافظة.

وأكدت أن المفوضية ستعمل على تنفيذ عدة برامج، خلال الفترة المقبلة لمساعدة النازحين في مجالات الغذاء والإيواء والمياه والصحة والتعليم.

وقبل أسبوعين، نبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة عبر «تويتر»، إلى أن أكثر من مليون نازح لجأوا إلى مأرب يعرضهم القتال الدائر للخطر، وقد يجبر عشرات الآلاف على الفرار.

وجاء التحذير بعدما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أنها سجلت نزوح 3442 أسرة، أو أكثر من 24 ألف شخص، خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على «الحوثيين» من أجل وقف هجماتهم على مأرب، والتوقف عن استهداف النازحين، وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، وإلى التحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

وفي غضون ذلك، نفى وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تقارير إعلامية عن سيطرة «الحوثيين» على منطقة الكسارة شمال مأرب.

وكتب الإرياني على «تويتر»: «ننفي صحة ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية عن سيطرة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب، ونعبر عن أسفنا الشديد لوقوع وكالة عالمية تحت طائلة التضليل الإعلامي، وترويجها لأخبار لا أساس لها من الصحة، بهدف رفع معنويات عناصر الميليشيا المنهارة».