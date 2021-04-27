هجوم صاروخي على مجمع حكومي أفغاني وإصابة 16 طفلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (رويترز)

أكد مسؤولون محليون أن صاروخاً أصاب مجمع حاكم إقليم كونار بشرق أفغانستان، أمس، خلال حفل ديني، وهو ما أسفر عن إصابة 16 طفلاً على الأقل، وألقوا بمسؤولية الهجوم على حركة «طالبان». وتصاعدت حدة القتال بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» مؤخراً، إذ فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم، رغم الدعوات الدولية لوقف العنف. وقال إقبال سعيد حاكم كونار: «إن صاروخاً أطلقته حركة طالبان أصاب قاعة المجمع أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم». وأضاف: إن ما لا يقل عن 16 طفلاً وثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومسؤولي الشؤون الدينية أصيبوا، وبعض الأطفال في حالة حرجة. وذكرت حركة «طالبان»، التي تقاتل للإطاحة بالحكومة الأفغانية، أنها على علم بالحادث وتتحرى الأمر.