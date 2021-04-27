الإنفاق العسكري العالمي زاد رغم الجائحة

ابوظبي - سيف اليزيد - ستوكهولم (أ ف ب)

أظهر تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أمس، أنّ الإنفاق العسكري العالمي واصل الارتفاع في عام 2020، رغم جائحة «كوفيد-19»، ليصل إلى ما يقرب من ألفي مليار دولار.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في العالم في السنة الماضية 1.981 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.6 في المئة على أساس سنوي، في وقت انخفض فيه إجمالي الناتج المحلّي العالمي بنسبة 4.4 في المئة، بسبب جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها. وكان الإنفاق العسكري العالمي بلغ أصلاً في 2019 أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة.

وأظهر التقرير أنّ الولايات المتّحدة لا تزال تتصدّر قائمة أكبر دول العالم من حيث النفقات العسكرية، وزادت نفقاتها بنسبة 4.4 في المئة لتصل إلى 778 مليار دولار، أي 39 في المئة من إجمالي النفقات العسكرية في العالم.

وفي المرتبة الثانية، حلّت الصين.