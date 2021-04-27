سوريا: 29 مرشحاً للانتخابات الرئاسية

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

ارتفع عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية في سوريا إلى 29 مرشحاً، بعد الإعلان، أمس، عن تقديم 8 طلبات جديدة بينها طلب من سيدة، حسبما أفاد رئيس مجلس الشعب السوري حموده.

وقال عضو في البرلمان السوري: «إن عدد المرشحين فاق العدد المتوقع، وأمامنا يومان آخران، وربما يصل عدد المرشحين إلى أكثر من 35 مرشحاً، في حين كان عدد المرشحين في الدورة الماضية 24 مرشحاً في انتخابات عام 2014».

وتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين الماضي، وينتهي بعد غدٍ الأربعاء. وضمت الأسماء المترشحة للانتخابات الرئاسية 4 سيدات وشخصية من المعارضة، وكردي سوري.

وجرى تحديد يوم 26 من شهر مايو المقبل موعداً للسوريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 28 من الشهر نفسه.

وفي هذه الأثناء، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مع نظيره السوري بشار الأسد اتصالاً هاتفياً، أمس.

وأضاف الكرملين: إن الأسد أبلغ بوتين بالتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية في سوريا والمقررة في مايو، فيما بحثا مسألة تزويد سوريا بلقاحات روسية ضد «كوفيد-19» والتعاون بين البلدين في مكافحة الفيروس.