بريطانيا.. مطالبات بفتح تحقيق في تمويل تجديد شقة رئيس الوزراء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

طالب حزب العمال المعارض في بريطانيا،بفتح تحقيق رسمي في تمويل تجديد شقة رئيس الوزراء بوريس جونسون .

وقال سكرتير مجلس الوزراء، سيمون كيس إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون طلب منه مراجعة الطريقة التي دفعت بها تكاليف تجديد شقته في مقر الحكومة “داونينغ ستريت”.

وأخبر كيس، نواب البرلمان أنه لم يشارك “بشكل مباشر” في أعمال التجديد، لكنه سيتفحص القضية.

وكان مستشار جونسون السابق، دومينيك كامينغز، قد زعم أن رئيس الوزراء خطط ذات مرة لجعل المانحين “يدفعون سراً” تكاليف أعمال التجديد.

وقال جونسون إن أي تبرعات ذات صلة سيتم الإعلان عنها “في الوقت المناسب”.

ودعا حزب العمال المعارض مفوضية الانتخابات، التي تنظم التبرعات السياسية في المملكة المتحدة، إلى فتح تحقيق رسمي.

وقالت المفوضية إنها تتحدث إلى حزب المحافظين حول ما إذا كان الإنفاق على الشقة يقع ضمن اختصاصها.

وقال كيس، عندما مثُل أمام مجلس العموم الاثنين، إن مراجعة التجديد ستنظر في “كيف دُفعت التكاليف”.

وعندما سُئل بشكل متكرر عما إذا كان على علم بما إذا كانت التبرعات الخاصة تغطي أيا من التكاليف، قال إنه “لم يشارك بشكل مباشر في ذلك”.

وأوضح “لا أملك كل الحقائق والتفاصيل في متناول يدي”، مضيفا أن المراجعه التي سيجريها ربما تستغرق “أسابيع”.

ونُشرت جميع الادعاءات حول الشقة في مدونة كامينغز الجمعة، وهو أول منشور له منذ تركه منصبه في داونينغ ستريت.

ونفى كامينغز أيضا، في المدونة، أنه كان وراء تسريب تفاصيل الإغلاق الثاني لفيروس كورونا في إنجلترا في نوفمبر/ تشرين الثاني.