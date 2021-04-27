“الكابينيت” الإسرائيلي: لن نسمح بإطلاق الصواريخ من غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

أفادت قناة 13 العبرية مساء يوم الاثنين، بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي “الكابينيت”، شدد على أنه لن يسمح بمزيد من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وأكد أن الأمر إذا استدعى ذلك، سيكون هناك رد عسكري قوي.

ووجهت إسرائيل رسالة إنذار وتهديد لحركة “حماس” مفادها، أنه إذا استمر إطلاق القذائف الصاروخية، سترد إسرائيل في ساعات الليل بهجوم واسع وحاد على قطاع غزة.

ونقل موقع “واللا” العبري عن مصادر إسرائيلية رفيعة ومطلعة على الاتصالات بشأن التصعيد في القطاع، أن الرسالة نقلت صباح اليوم الاثنين، عبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط ثور وينسلاند إلى كبار مسؤولي “حماس” والقيادة الفلسطينية في رام الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق مساحة الصيد البحري في قطاع غزة كليا، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وحملت إسرائيل حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع وتداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد الإسرائيليين.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، “إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة كليا ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة”، بعد أن كان قد قال في تغريدة سابقة أنه تم تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا بحريا إلى 9 أميال، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.