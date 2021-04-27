رئيس الوزراء المصري يقبل استقالة وزير الإعلام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قبول استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، التي قدمها أمس الأحد.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأحد أن هيكل قرر ترك منصب وزير الدولة للإعلام.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد في منشور على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك” إن هيكل تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أن “استقالة الوزير تأتي نظرا لظروف خاصة”، وذلك بحسب RT