محمد الفلاح - بوتين يندد بسخافة اتهامات التشيك لروسيا

الثلاثاء 27 أبريل 2021

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"سخافة" اتهامات التشيك بعدما اتهمت موسكو بالوقوف وراء انفجار في 2014 تعرض له مستودع ذخائر في براغ.



وقال الكرملين الروسي، في بيان، إنه بعد تشاور هاتفي بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"بناء على طلب ماكرون، علق فلاديمير بوتين على الوضع الراهن للعلاقات الروسية التشيكية، مشددا على سخافة اتهامات براغ بحق روسيا والإجراءات التي اتخذت".

والأسبوع الماضي اتهمت الحكومة التشيكية أجهزة الاستخبارات الروسية بالتسبب في 2014 بانفجار في مستودع الذخائر ما تسبب بمقتل شخصين، وعلى إثر ذلك طردت براغ 18 دبلوماسيا روسيا قدمتهم على أنهم جواسيس.

وردت موسكو بأن طلبت من 20 دبلوماسيا تشيكيا مغادرة أراضيها في حين أعلنت سلوفاكيا ورومانيا ودول البلطيق طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع براغ.

والإثنين رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الادعاءات التشيكية قائلا "إنها اتهامات خطيرة جدا تساق ضد روسيا" و"لا أساس لها" و"تلحق ضررا كبيرا" بالعلاقات الثنائية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، أن على بروكسل الرد على "هذه التصريحات غير الواضحة الانفعالية" الصادرة عن براغ.

واتهم تشيكيا بخرق "المعاهدات الدولية" من خلال تخزينها في المستودع ألغاما مضادة للأفراد محظورة.

وناشد وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بلاده في مواجهة موسكو.

وتأتي الأزمة في وقت ضاعفت عواصم غربية في الأسابيع الماضية عمليات طرد دبلوماسيين روس على خلفية اتهامات بالتجسس وهجمات إلكترونية وتدخل في الانتخابات.