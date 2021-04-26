‏الارياني: ايران دفعت بكل إمكانياتها لاسناد مليشيا الحوثي في مختلف جبهات محافظة ‎مأرب

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن النظام الايراني ومليشياته الطائفية دفعوا بكافة امكانياتهم السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لاسناد مليشيا الحوثي الارهابية في مختلف جبهات محافظة ‎مارب، في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الايراني في المنطقة‏.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب الشجعان يخوضون بدعم واسناد من التحالف بقيادة الاشقاء بالمملكة العربية السعودية منذ ستة اعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية..مشيراً إلى أن انتصار مأرب يعني اسقاط المشروع التوسعي الايراني، وإنكسارها لا سمح الله انتكاسة للامة العربية جمعاء‏.

ودعا الارياني الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الايرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها مليشيا الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في ‎مأرب، وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب واحلال السلام، والتي أدت إلى استمرار شلال الدم وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين.