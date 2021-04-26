شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك إسرائيلي بحراً وجواً للسيادة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اللبناني اليوم عن انتهاك لسيادة اللبنانية بحراً وجواً, بثلاث طائرات استطلاع من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي, وزورقاً حربياً تابعاً لسلاح البحر الإسرائيلي.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في البيان أن طائرات الاستطلاع أقدمت على انتهاك لسيادة الأجواء، منفذة طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، لتتبعها عدة طائرات حربية إسرائيلية، وطيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وبالتزامن، أشار البيان إلى أن زورقاً حربياً تابعاً لسلاح البحر الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة الجنوبية، لمسافة حوالي 185 متراً ولمدة دقيقتين، ومن ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.