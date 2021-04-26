شكرا لقرائتكم خبر عن هل «السلالة الهندية» مُقلقة؟.. منظمة الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية من استعجال التوصل إلى استنتاجات بشأن السلالة الهندية الجديدة من فيروس كورونا، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من غير الواضح في هذه المرحلة المدى المسؤولة عنه السلالة الجديدة في الزيادة السريعة في الإصابات بالهند الشهور الأخيرة.

وأضافت أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تساهم في هذا. وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى. وقد تكون السلالة البريطانية من فيروس كورونا عامل ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.