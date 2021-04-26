ألمانيا تلحق بفرنسا في دعم انتخابات ليبيا ماليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ألمانيا تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين دولار لصالح مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، في تغريدة عبر «تويتر»، الأحد، “تشرفنا بالتوقيع على 3 مليون دولار، لمشروع الانتخابات البلدية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا”.

وأعرب أوفيتشا؛ “عن أعجابه بتجربة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في تنظيم الانتخابات المحلية وحشد مشاركة الناخبين في البيئات الصعبة.

وتحظى الانتخابات في ليبيا بدعم أوروبي كبير، حيث سبقت ألمانيا بقيام فرنسا أيضا بتوقيع اتفاقية لدعم الانتخابات بالبلاد.







الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات الليبية متواصل، فالأربعاء الماضي، وقعت السفيرة الفرنسية في ليبيا، بياتريس لو فرابر دو هيلين، اتفاقية جديدة لدعم الانتخابات في ليبيا بمليون يورو إضافية.

وأعلنت سفارة فرنسا لدى ليبيا، الأربعاء، توقيع اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم بموجبها فرنسا بدفع 1 مليون يورو لدعم مشروع "الاستعداد للانتخابات الليبية " التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورفع إجمالي الدعم المالي الفرنسي للمشروع إلى 1،850 مليون يورو.

وأكدت السفارة أن رفع بلادها من قيمة مساهمتها في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات في ليبيا، كونها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية.

وأفادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بأن من بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية.

كما يعمل المشروع على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها من بينها مساعدات تنمية القدرات، وتعزيز نظام تسجيل الناخبين.

وخلال حفل التوقيع، صرحت السفيرة بأن "فرنسا ملتزمة تمامًا بدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

كما أشادت بالتزام رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح وفريقه بأكمله، داعية جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم.

من جانبه، قال جيراردو نوتو، إن "الانتخابات ركيزة أساسية للحكم الديمقراطي في ليبيا، وإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعملان معًا لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء عملية انتخابية شفافة وشاملة يمكن من خلالها لجميع الليبيين انتخاب حكومتهم ومستقبل بلدهم في 24 ديسمبر 2021".

وأضاف أن "الدعم الذي تقدمه فرنسا يساعد بالتأكيد في ذلك، لتعزيز لبناء مؤسسات وطنية ديمقراطية ودفع البلاد نحو التنمية المستدامة الشاملة".

ومنذ تحديد الـ24 من ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدا لإجراء الانتخابات الوطنية الليبية تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جمع 2.8 مليون يورو لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات، بحسب بيان البرنامج الأممي.