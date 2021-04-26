البنتاجون: السعودية شريك استراتيجي بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، الإثنين، أن السعودية شريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إننا "ملتزمون بدعم أفغانستان وتقديم المشورة لأجهزتها الأمنية بعد سحب قواتنا".



وحول الأزمة الصومالية، شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية على أن بلاده تعمل مع مقديشو لدعم قدراتها العسكرية لمواجهة حركة الشباب الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلن سكوت ميلر، الذي يقود القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بدء انسحاب القوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية استنادًا إلى أن هذه الحرب الطويلة لم تعد من الأولويات الأمريكية.

وأضاف ميلر، والذي يقود منذ عام 2018 القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أن القوات الأجنبية ستظل تمتلك "الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية".

وكان جو بايدن أعلن أنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر الذي يوافق الذكرى العشرين للهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.

وأعلن البنتاجون، الجمعة الماضية أن وزير الدفاع لويد أوستن أرسل قاذفتين إضافيتين من طراز بي-52 إلى الخليج ومدد مهمة حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" في المنطقة لتأمين الانسحاب المقرر لقوات التحالف الدولي من أفغانستان.

وقال المتحدّث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي أن حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" ستبقى في المنطقة "لبعض الوقت" في حين "وصلت" إلى المنطقة قاذفتان من طراز بي-52.

ولم يستبعد المتحدث إرسال تعزيزات أخرى للمشاركة في العملية اللوجستية الهائلة المتمثلة بسحب نحو 2500 عسكري أمريكي، يضاف إليهم أكثر من 16 ألف متعاقد مدني مع تجهيزاتهم.

وسيشمل الانسحاب أيضا قرابة 7 آلاف عسكري من حلف شمال الأطلسي يعتمدون إلى حد بعيد على الجيش الأمريكي في نقل العديد والعتاد.