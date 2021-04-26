محاولة اغتيال مطران بجنوب السودان.. توقيف 24 مشتبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات ولاية البحيرات بدولة جنوب السودان عن إلقاء القبض على 24 شخصا من المشتبه بهم في قضية محاولة اغتيال القس كريستسان كارلاسير مطران الكنيسة الكاثوليكية بمدينة رومبيك، مساء أمس الأحد.

وأدان الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان، في بيان له اليوم الإثنين، الحادث بشدة، مطالبا الأجهزة الأمنية بالولاية بإجراء تحقيق فوري حول الحادثة للكشف عن ملابساتها للرأي العام.

وقال وليم كيرجوك، وزير الإعلام بولاية البحيرات، في تصريحات خاصة لمراسل ”الخليج 365”: "تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 24 شخصا كانوا في موقع الحادث بمن فيهم رجال الشرطة المسؤولين عن تأمين مقر سكن المطران".

وأشار كيرجوك إلى أن تلك الحادثة تعد الأولى من نوعها حيث تشهد المنطقة وقوع جرائم وحوادث قتل بسبب الأبقار أو العنف العشائري، مرجحا أن تكون دوافع الحادث هي وجود صراعات داخل الكنيسة في رومبيك.

ونجا كريستسان كارلاسير، مطران الكنيسة الكاثوليكية، بمدينة رومبيك بولاية البحيرات بجنوب السودان من محاولة الاغتيال.





وتعرض المطران لهجوم مسلح من قبل مجهولين، في وقت متأخر مساء أمس الأحد بمنزله، حيث أصيب برصاصتين في ساقيه، وونقل إلى المستشفى المحلي، ويتوقع أن يتم نقله إلى العاصمة الكينية نيروبي لتلقي المزيد من العناية الطبية.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن تعيين كريستيان كارلاسير مطرانا على كنيسة رومبيك الكاثوليكية والتي ظلت شاغرة بدون مطران لمدة 10 أعوام منذ وفاة المطران السابق للكنيسة سيزار موتسولاري.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي يستهدف فيها رجال دين في مدينة رومبيك بجنوب السودان، ففي عام 2014 قتل قس محلي في هجوم على مقر الكنيسة بمقاطعة شويبيت.

كما شهد العام 2018 مقتل قس كيني الجنسية في هجوم شنه مسلحون مجهولون على إحدى الكنائس بنفس المقاطعة، ولقي قس تابع للكنيسة الخمسينية مصرعه في عام 2020 في كمين نصبه مسلحون.