العربية: تم الاتفاق على الموعد النهائي لزيارة وفد أمني ودبلوماسي تركي للقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

كشفت مصادر وفقا لقناة "العربية" مساء الاثنين عن تحضيرات للقاء بين رئيسي الاستخبارات التركية والمصرية لمناقشة التنسيق الأمني.



وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين أتراك سيزورون القاهرة لترتيب زيارة رئيس الاستخبارات التركية.

كما أكدت أن أنقرة طلبت عقد قمة رئاسية بعد الاجتماعات الأمنية والدبلوماسية.

إلى ذلك أضافت أنه تم الاتفاق على الموعد النهائي لزيارة وفد أمني ودبلوماسي تركي للقاهرة.