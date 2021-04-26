شكرا لقرائتكم خبر إيران تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لبيانات وكالة (بلومبيرج) للأنباء فإن حصيلة الوفيات اليومية الجديدة هي الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و417 ألف حالة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 70070.
وذكرت سادات لاري أن 5244 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و289 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا).
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