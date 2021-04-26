شكرا لقرائتكم خبر وفد المفاوضات النووية يعود إلى فيينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأن الوفد الإيراني المفاوض توجه إلى فيينا أمس، لمواصلة المفاوضات وحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وكانت القوى العالمية وإيران اختتمت الأسبوع الماضي جولة من المحادثات في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2018، وكذلك بحث عوة امتثال إيران لبنود الاتفاق.

وعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني على الجولة السابقة بالقول إن المفاوضات بشأن كيفية إعادة الاتفاق النووي اكتملت بنسبة تتراوح ما بين 60 و 70 % ويمكن حلها بسرعة إذا تصرفت الولايات المتحدة (بنزاهة).