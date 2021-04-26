وفد المفاوضات النووية يعود إلى فيينا

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وكانت القوى العالمية وإيران اختتمت الأسبوع الماضي جولة من المحادثات في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2018، وكذلك بحث عوة امتثال إيران لبنود الاتفاق.
وعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني على الجولة السابقة بالقول إن المفاوضات بشأن كيفية إعادة الاتفاق النووي اكتملت بنسبة تتراوح ما بين 60 و 70 % ويمكن حلها بسرعة إذا تصرفت الولايات المتحدة (بنزاهة).
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