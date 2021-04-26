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مقتل جندي تركي شمال العراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة خلال المشاركة في عمليتين عسكريتين أطلقتهما تركيا أخيرا شمال العراق.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية أمس عن بيان صادر عن وزارة الدفاع أن الجندي لقي حتفه في المستشفى متأثرا بجراحه.

وبدأت تركيا عمليتين، أطلقت عليهما اسمي (مخلب البرق) و(الصاعقة)، قبل ثلاثة أيام ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق (متينا) و(أفشين - باسيان) شمالي العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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