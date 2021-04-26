مقتل جندي تركي شمال العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة خلال المشاركة في عمليتين عسكريتين أطلقتهما تركيا أخيرا شمال العراق.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية أمس عن بيان صادر عن وزارة الدفاع أن الجندي لقي حتفه في المستشفى متأثرا بجراحه.

وبدأت تركيا عمليتين، أطلقت عليهما اسمي (مخلب البرق) و(الصاعقة)، قبل ثلاثة أيام ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق (متينا) و(أفشين - باسيان) شمالي العراق.