شكرا لقرائتكم خبر مقتل جندي تركي شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة (الأناضول) التركية أمس عن بيان صادر عن وزارة الدفاع أن الجندي لقي حتفه في المستشفى متأثرا بجراحه.
وبدأت تركيا عمليتين، أطلقت عليهما اسمي (مخلب البرق) و(الصاعقة)، قبل ثلاثة أيام ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق (متينا) و(أفشين - باسيان) شمالي العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي تركي شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.