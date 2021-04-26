شكرا لقرائتكم أردوغان عن اعتراف بايدن بإبادة الأرمن: تأثيره مدمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، من "التأثير المدمر" لاعتراف واشنطن بالإبادة الأرمنية على العلاقات التركية الأميركية.

إلى ذلك، قال إن "الرئيس الأميركي، جو بايدن، أدلى بتصريحات لا أساس لها وظالمة ومنافية للحقيقة" السبت عبر اعترافه بالإبادة الأرمنية، محذرا من "التأثير المدمر" لذلك على العلاقات المتوترة أصلا بين أنقرة وواشنطن.

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق السبت بأن عمليات القتل التي وقعت عام 1915 تمثل إبادة جماعية، وهو إعلان تاريخي أثار حنق تركيا وزاد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

"نحن نؤكد التاريخ"

وكتب بايدن في البيان: "الأميركيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة التي وقعت قبل 106 أعوام من اليوم". وأضاف: "نحن نؤكد التاريخ. لا نفعل ذلك لإلقاء اللوم على أحد وإنّما لضمان عدم تكرار ما حدث".

الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء كلمة له في البيت الأبيض

وكان أردوغان قد رد بدوره على إعلان بايدن، حيث اتهم، في رسالة بعث بها إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول، "أطرافاً ثالثة" بالتدخل في شؤون بلاده.

في المقابل، رحب رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان بالقرار التاريخي للرئيس الأميركي، معتبراً أنه "خطوة قوية جداً لصالح العدالة والحقيقة التاريخية".