شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: تهديدات أمن مصر القومي تقابلها عيون يقظة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”:

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هناك من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته، مشدداً على أن «مصر لا تخشى أي تهديد أو كيد، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض».

وأضاف مدبولي في كلمة أمام مجلس النواب الإثنين، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر أن «هذه التهديدات لأمن مصر القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال الشرطة الأشداء»، مشدداً على أن مصر ستظل شامخة وقوية ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعي شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشار رئيس وزراء مصر إلى أنه «في ضوء الظروف، التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 25 إبريل/نيسان، على النحو الوارد في قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021»، مؤكداً تجديد الحكومة المصرية التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأحاط مدبولي المجلس بأن ما تقدم يأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، معرباً عن أمله، في أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية في جميع ربوع مصر.