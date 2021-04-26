شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تمنح دولاً أخرى ستين مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة ستمنح دولاً أخرى ستين مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، بعدما أثار قرار عدم تصدير هذا اللقاح انتقادات.

وكتب أندي سلافيت مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا على تويتر: «ستمنح الولايات المتحدة ستين مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لدول أخرى ما إن تصبح متوافرة».

ورداً على اتهام واشنطن بتخزين جرعات من دون استخدامها قال: «في الوقت الراهن، لم يبق متوافراً غير عدد قليل جداً. لم تتم خسارة الكثير من الوقت». وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن الحكومة الأمريكية لا تزال في طور «التحضير» لهذا الإجراء، واعدة بتقديم تفاصيل عن الجهات التي ستفيد من هذه اللقاحات «في وقت قريب».

وأضافت: «قبل إرسال جرعات أسترازينيكا انطلاقاً من الولايات المتحدة، ستؤكد وكالة الأدوية الأمريكية أن هذه الجرعات تفي بشروط النوعية». وسبق أن أعلنت واشنطن اتفاقات لإرسال 2.5 مليون جرعة من أسترازينيكا إلى المكسيك، و1.5 مليون جرعة إلى كندا.

وأجازت الولايات المتحدة إلى الآن استخدام ثلاثة لقاحات فقط على أراضيها: فايزر- بايونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون. لكن ملايين من جرعات أسترازينيكا تم إنتاجها في البلاد ولا يزال استخدامها متعذراً.