شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تبدأ استقبال سياح محصنين ضد كورونا من 65 بلداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا - (أ ف ب)

أعلنت قبرص الإثنين أنها ستفتح أبوابها أمام السياح المحصنين ضد «كوفيد-19» من 65 دولة اعتباراً من 10 مايو/أيارالمقبل، وذلك مع السماح للزوار بالدخول من دون الحاجة إلى اختبار سلبي أو الخضوع للحجر الصحي.

وقال وزير السياحة القبرصي سافاس بيرديوس: «سنبلغ شركاءنا في حوالي 65 دولة أنه اعتباراً من 10 مايو/أيار المقبل سيتم تسهيل الدخول للمسافرين الذين أكملوا تطعيمهم من دون الحاجة إلى اختبارات كوفيد سلبية أو للحجر الصحي».

وأضاف لوكالة الأنباء القبرصية: «إن من بين الدول المدرجة على القائمة: الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا والبحرين وكندا ومصر والكويت ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا. وتابع: «نحن على ثقة في أنه بمجرد تحسن صورتنا الوبائية، سيُسمح باستئناف رحلات الطيران العارض وهو ما نتوقع حدوثه في الأسابيع المقبلة مع تقدم حملة التحصين».

وتستقبل قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، السياح الذين أكملوا التطعيم بغض النظر عن وقت تلقيهم الجرعة الثانية. وأعرب سافاس بيرديوس عن اعتقاده بأن الخطوة الجديدة ستساعد في إحياء قطاع السياحة المتعثر الذي شله الوباء.

ووافقت قبرص قبل أكثر من شهر على أن تستقبل السياح الإسرائيليين والبريطانيين المحصنين من دون قيود، وتعد بريطانيا أكبر سوق للسياح الذين يقصدون الجزيرة المتوسطية، إذ شكلوا نحو أربعة ملايين سائح زاروها في عام 2019، بينما تعد إسرائيل المجاورة ثالثة أكبر مصدر للسياح إلى قبرص، وتنتظر السلطات القبرصية حكومة المملكة المتحدة لتعلن متى ستسمح للبريطانيين بأخذ إجازات في الخارج.

في الوقت الحالي، أوقفت روسيا - ثاني أكبر سوق سياحي لجزيرة قبرص - الرحلات الجوية المستأجرة حتى إشعار آخر بسبب البيانات الوبائية السيئة في قبرص، ويتعين على السياح أيضاً إلى قبرص الامتثال للبروتوكولات الصحية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وفرضت قبرص الإغلاق لمدة أسبوعين اعتباراً من الإثنين بعد ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا، وشلت الجائحة والقيود المفروضة على السفر قطاع السياحة الرئيسي في الجزيرة، فانخفض عدد الوافدين إليها بأكثر من 84 في المئة العام الماضي.

تساهم السياحة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأرباح تراجعت بنسبة 85% في عام 2020. وسجلت جزيرة قبرص ما مجموعه 298 وفاة جراء كوفيد و61576 إصابة.