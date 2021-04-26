شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تفرض «إغلاقاً كاملاً» حتى 17 مايو لاحتواء كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - (رويترز)

أعلنت السلطات التركية، الاثنين، إغلاقاً كاملاً على مستوى البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، «إغلاقاً كاملاً» على مستوى البلاد حتى 17 مايو/أيار، بما في ذلك إغلاق المدارس وقيود السفر بين المدن للحد من زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63 ألفاً في 16 إبريل/نيسان، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى دون 39 ألفاً الأحد، بينما ظل عدد الوفيات اليومي فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية.

وفي حديثه بعد اجتماع للحكومة، قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة من السلطات فضلاً عن إغلاق جميع المدارس.

وقال إنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة. وأضاف أن أعداد الإصابات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من خمسة آلاف بحلول نهاية شهر رمضان.