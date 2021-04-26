شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الفنزويلي يتكبد قتلى وجرحى في قتال على الحدود مع كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكاس: «رويترز»

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، الاثنين، إن الجيش تكبد قتلى وجرحى في مواجهات مع «جماعات مسلحة كولومبية غير نظامية» في ولاية أبوري الحدودية الغربية خلال الساعات الماضية.

ولم يحدد بادرينو في بيان، عدد ضحايا القتال الذي قال إنه وقع في مناطق قليلة السكان غربي بلدة لا فيكتوريا الحدودية. وأدى اندلاع قتال في السابق في تلك المنطقة في أواخر مارس/آذار إلى فرار آلاف المدنيين الفنزويليين عبر الحدود إلى كولومبيا.

وأعلن بادرينو في أوائل أبريل اعتقال 33 شخصاً، إضافة إلى مقتل ثمانية، وإصابة 34 في صفوف القوات الفنزويلية.

وقال بادرينو، الاثنين، إن فنزويلا قامت باعتقالات و«أوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى» في صفوف جماعات كولومبية لم يحدد اسمها. واتهم هذه الجماعات بالسعي إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد.