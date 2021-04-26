شكرا لقرائتكم خبر عن خاطفون في نيجيريا يقتلون اثنين آخرين من الطلاب المخطوفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كادونا: (نيجيريا)، «رويترز»:

قال مسؤول في نيجيريا، الاثنين، إن مجرمين قتلوا اثنين آخرين من طلاب اختطفوا من جامعة شمالي البلاد، الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للرهائن الذين قتلوا إلى خمسة.

واقتحم مسلحون الثلاثاء، جامعة جرينفيلد في كادونا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وخطف عدد غير معروف من الطلاب في أحدث سلسلة من عمليات الخطف الهادفة في الغالب إلى الحصول على فدية.

وقال صموئيل أروان مفوض وزارة الأمن الداخلي والشؤون الداخلية في ولاية كادونا: «الأجهزة الأمنية أبلغت للتو، حكومة ولاية كادونا، بانتشال جثتين أخريين لطلاب جامعة جرينفيلد، قتلا على أيدي عصابات مسلحة اليوم».

ولم يرد متحدث باسم الجامعة على مكالمات ورسائل تطلب التعليق. ومنذ ديسمبر/كانون الأول تتعرض المدارس والجامعات شمالي نيجيريا، لهجمات متكررة من جماعات مسلحة خطفت أكثر من 700 طالب، بهدف الحصول على فدية. ولم تتمكن الحكومة وقوات الأمن إلى حد كبير، من وقف الهجمات؛ لأنها تكافح لاحتواء تفاقم العنف والأعمال الإجرامية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.