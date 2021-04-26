شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: مباراتنا مع الاستقلال مصيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبدالوهاب

يخوض شباب الأهلي (4 نقاط)، مباراة مصيرية في الحادية عشرة من مساء اليوم، أمام استقلال طاجكيستان متصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ولا بديل لشباب الأهلي عن الفوز على استقلال لتعزيز طموحاته في سباق التأهل لدور ال16، قبل أن يواجه الهلال السعودي يوم 30 الجاري في ختام منافسات دور المجموعات.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن تشكيلة المباراة ربما تشهد تغييرات طفيفة بحسب الظروف الفنية، مضيفاً: قمنا بتدوير بين اللاعبين، وأرحنا بعضهم في المباراة السابقة، وأشركنا بعض من ابتعدوا عن المشاركة لفترة طويلة مثل سالمين خميس، وطالما الفرصة قائمة يجب أن نقاتل في بقية مبارياتنا من أجل تحقيق هدفنا.

وعن المواجهة اليوم، قال مهدي: المباراة مهمة ومصيرية بالنسبة للفريقين، في ظل تقارب الفرق الأربعة في جدول الترتيب مما يتيح فرص التأهل للجميع، ونتائج الجولة السابقة تشير إلى تقارب كبير في مستويات فرق المجموعة ما يجعل أي فريق بإمكانه الفوز على الآخر، وتركيزنا سيكون أكبر في مباراة الاستقلال لأن الفوز سيعزز فرصنا في التأهل.

من جهته، قال لاعب شباب الأهلي عيد خميس: نخوض مواجهة مهمة جداً بالنسبة لنا، وانتصارنا في المباراة الأخيرة على أجمك أعطانا دفعة معنوية قوية.