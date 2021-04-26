تفاصيل براءة آخر وزير مالية في عهد مبارك.. وإعادة إدراج "المرشد" وقيادات إخوانية بقوائم الإرهاب

الشارقة - اميمة ياسر - قضت محكمة ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وهو آخر وزير للمالية في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في القضية المعروفة بـ"كوبونات الغاز".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة. حسبما نشر موقع "العربية".

ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن قيام غالي، باستصدار موافقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينغ ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم"، على صفقة توريد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات "البوتاجاز" من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.

وفي سياق آخر، قرر المحامي العام رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إعادة إدراج أسماء كل من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع والقياديين بالتنظيم خيرت الشاطر ورشاد البيومي، و3 متهمين آخرين في أحداث مكتب الإرشاد على قوائم الإرهاب.

وجاء الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد والمتهمون المدرجين هم مصطفى عبد العظيم فهمي درويش، ومحمد بديع ، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ورشاد محمد علي البيومي، ومحمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي.

وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، والتي أصبحت غير قابلة للطعن مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018 بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم: رشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبد العظيم فهمي.