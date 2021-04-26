الملك سلمان يوجه دعوة لأمير دولة قطر لزيارة المملكة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عدالعزيز أرسل دعوة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الاثنين، لزيارة المملكة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، استقبل في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث سلم لأمير دولة قطر دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة العربية السعودية.

ونقل وزير الخارجية تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وتمنياتهما لأمير قطر ولشعب قطر المزيد من التقدم والازدهار.

وحمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره إلى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان.

وخلال الاستقبال، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.