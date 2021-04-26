نشاط للرياح و28 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الثلاثاء، سيشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء: القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 16 والوجه البحرى العظمى 28 درجة والصغرى 16 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 23 درجة والصغرى 16 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 15 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 31 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 21 ، وجنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 28.