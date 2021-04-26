غدًا.. طلاب أولى و2 ثانوي يؤدون ثاني أيام امتحانات شهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يستأنف غدًا الثلاثاء، طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، امتحانات شهر أبريل.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في 3 مواد في ورقة واحدة مجمعة وهي مواد (اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالًا - الفسلفة والمنطق 10 أسئلة - الرياضيات 10 أسئلة).

وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 1.30، حيث يؤدي طلاب الامتحان في 3 مواد بورقة واحدة مجمعة.

ويؤدي طلاب الشعبة العملية الامتحان في مواد (اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالًا - الكيمياء 10 أسئلة - الأحياء 10 أسئلة).

بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مواد (اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالًا - الفسلفة 10 أسئلة -علم النفس 10 أسئلة).

وتعقد الامتحانات ورقيًا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.