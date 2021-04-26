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بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي خور أبوسبيرة الإفطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، أهالي قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية، حيث شاركهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، ورافقته قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس .

أعرب أهالي القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة.

وقد تناول المحافظ معهم قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرثًا ثقافيًا واجتماعيًا لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسي على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات "حياة كريمة".​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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