بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي خور أبوسبيرة الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، أهالي قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية، حيث شاركهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، ورافقته قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا.

أعرب أهالي القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة.

وقد تناول المحافظ معهم قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرثًا ثقافيًا واجتماعيًا لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسي على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات "حياة كريمة".​