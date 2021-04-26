100 سيارة دفع رباعي تعبر لليمن

قدم مدير منفذ «الوديعة» البري اليمني، مطلق الصيعري، بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان ، على كل التسهيلات المقدمة من المملكة العربية السعودية لجميع المغتربين اليمنيين، وتسهيل إجراءاتهم، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، مؤكدا «هذا ليس بمستغرب على المملكة وقيادتها الرشيدة، فدائما ما عودتنا في أشد الظروف وأحلكها، بقيادة الملك سلمان وولي عهده ونائب وزير الدفاع، على اهتمامها بالشعب اليمني وأبنائه، سواء المغتربين داخل المملكة أو كل من هم داخل اليمن». وقد أعلن «الصيعري» السماح للمغتربين اليمنيين بالسفر بسياراتهم ذات الدفع الرباعي من المملكة العربية السعودية إلى اليمن بدءا من الأحد 25 أبريل. وأكد لـ«دوت الخليج» استكمال كل الترتيبات لخروج السيارات ذات الدفع الرباعي عبر المنفذ، مشيرا إلى خروج أكثر من 100 سيارة منذ صباح الأحد بكل يسر وسهولة.



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