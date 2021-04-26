السياسة الخارجية
وقامت إدارة بايدن بعدد من الأمور في السياسة الخارجية، حيث يسعى لسحب القوات الأمريكية في أفغانستان حيث أعلن بايدن أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ بحلول 1 مايو وأن إعادة الانتشار ستتم في موعد لا يتجاوز 11 سبتمبر.
حقوق الإنسان
كذلك عارض بايدن الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن هونغ كونغ، لانتهاكاته حقوق الإنسان ضد الأويغور والأقليات العرقية في مقاطعة شينجيانغ الغربية، وإجراءاتها تجاه تايوان، كذلك بشأن سجن ومعاملة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني.
ممارسات حازمة
في حين فرض بايدن جولتين من العقوبات ضد الروس ويقر فريق بايدن بأنهم سعوا لإعادة التواصل مع كوريا الشمالية، لكن تم رفضهم.
الاعتراف بفظائع الحرب
في وقت سابق قال بايدن، إذا تم انتخابه، فإنه سيجعل من سياسة الولايات المتحدة الاعتراف بعمليات القتل والترحيل الجماعي من قبل قوات الإمبراطورية العثمانية لمئات الآلاف من الأرمن منذ أكثر من قرن - وهو أمر تجنب الرؤساء السابقون فعله بدافع القلق من مما يثير غضب الحليف الاستراتيجي تركيا. ولكنه نفذ وعده في إحياء الذكرى السنوية ليوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن. وسرعان ما أدانت تركيا هذه الخطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة بايدن بعد انتهاء أول 100 يوم في منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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