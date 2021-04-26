برقيات تهنئة وتعزية لعدد من قادة الدول

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، برقيتي تهنئة إلى الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وأعرب الملك وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس فور إسوزيمنا غناسينغبي، رئيس جمهورية توجو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب توجو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعثا أيضا برقيتي تهنئة إلى الرئيس جوليوس مادا بيون، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعربا فيهما عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

برقيات عزاء

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة للجنرال محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، في وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو. وقال الملك وولي العهد: «تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد وللشعب التشادي أحر التعازي وصادق المواساة، نسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعثت القيادة برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي.

وجاء في برقيتي التعزية: «علمنا بنبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، نرجو المولى - سبحانه وتعالى - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة إلى الرئيس العراقي، برهم صالح، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى «ابن الخطيب» في جمهورية العراق. وقال الملك سلمان: «علمنا ببالغ الألم نبأ حادث وقوع حريق في مستشفى «ابن الخطيب» في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، نرجو من المولى - سبحانه وتعالى - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».