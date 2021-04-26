مقتل عنصر خلال عملية أمنية في الموصل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مقتل أحد عناصرها في عملية أمنية بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد. وجاء في بيان للهيئة: «نال الشهيد سامح ماجد ساجت الطائي وسام الشهادة أثناء مطاردته فلول الإرهاب خلال مشاركته بتنفيذ عملية دهم وتفتيش لخلايا داعش في الموصل». وأضاف: «عرف عن الشهيد الشجاعة والإقدام والتضحية في كل المعارك التي شارك فيها ضد زمر الإرهاب».
وأكد الحشد الشعبي، «مواصلة طريق الجهاد ضد زمر داعش الإجرامي دفاعًا عن حياض دوت الخليج والمقدسات، وحفاظًا على النصر المنجز والمتحقق بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى».
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