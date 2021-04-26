خادم الحرمين يوجه دعوة رسمية لأمير قطر لزيارة المملكة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث سلم لأمير دولة قطر دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة العربية السعودية ، كما نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لسموه ولشعب قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. فيما حمّل صاحب السمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره إلى أخيه خادم الحرمين ولولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

من جانب آخر، عقد وزير الخارجية السعودي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات ثنائية، وذلك خلال زيارته، اليوم، للعاصمة القطرية الدوحة. وتناول الجانبان خلال جلسة المباحثات تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي القطري وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك بمختلف مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وثمّن وزير الخارجية خلال اللقاء ما أعرب عنه رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر من تأييد بلاده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها. من جهته، جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر دعم بلاده لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لتعزيز أمنها واستقرارها.